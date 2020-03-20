Ми можемо змінити розвиток подій у найближчі 12 тижнів і впоратися з коронавірусом, - прем'єр Великої Британії Джонсон

"Ми можемо змінити розвиток подій у найближчі 12 тижнів і впоратися з коронавірусом, якщо всі ми зробимо намічені нами кроки", - заявив Борис Джонсон на щоденній пресконференції щодо коронавірусу, яка відбувається на Даунінг-стріт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, з п'ятниці через поширення коронавірусу COVID-19 у Великій Британії закриють школи, частково закривається лондонська "підземка".
"Вірогідності того, що ми захочемо зупинити роботу громадського транспорту в Лондоні, немає", - повідомив Джонсон.
"Ми не збираємося говорити людям, що не можна використовувати транспорт за жодних умов ... Ми збираємося попередити людей про необхідність уникати зборів, під час яких може передатися захворювання", - додав прем'єр.
Він зазначив, що жителям столиці потрібно дотримуватися порад, які раніше озвучив британський уряд, оскільки саме в Лондоні спостерігається прогресуюче поширення COVID-19.
На цей момент у Великій Британії зафіксовано 2 тис. 692 випадки зараження COVID-19, померли 137 осіб, повністю одужали 65 осіб.