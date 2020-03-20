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20.03.20 11:57

Маршрутку закидали камінням через відмову водія перевезти понад 10 осіб на Хмельниччині

У селі Довжок Кам'янець-Подільського району Хмельницької області місцеві жителі закидали камінням маршрутний автобус через відмову водія перевозити одночасно понад 10 пасажирів.

Маршрутку закидали камінням через відмову водія перевезти понад 10 осіб на Хмельниччині

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова Кам'янець-Подільської РДА Анатолій Бернашевський.

За його словами, інцидент стався сьогодні близько 8 ранку. В автобус сполученням "Довжок-Кам’янець-Подільський" дозволили зайти 10 пасажирам. Інші люди, котрі стояли на зупинці, з цим не погодилися і почали кидати каміння. У результаті були побиті вікна і пошкоджено транспортний засіб.

"Перевізник дотримувався норм постанови Кабміну. Після того, як люди продемонстрували неадекватну реакцію, він вирішив зняти всі автобуси з маршруту і відмовився надалі здійснювати перевезення. Дивує також те, що інтервал руху на цьому маршруті становить близько 5 хвилин і про це водій повідомив пасажирів, які залишилися на зупинці", - наголосив Бернашевський.

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Бернашевський заявив, що після інциденту доручив сільському голові і місцевим депутатам обійти помешкання людей і провести роз’яснення з метою унеможливлення подібних ситуацій.

"Якщо ж такі кричущі випадки повторюватимуться, районна влада може припинити рух транспорту", - попередив голова Кам’янець-Подільської РДА.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а в автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб.

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