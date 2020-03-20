В Івано-Франківську з підозрою на коронавірус госпіталізовано 15 осіб: просимо Зеленського ввести в Україні надзвичайний стан, - мер Марцінків

Про це написав мер міста Руслан Марцінків на сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
" У нас є перша загибла від коронавірусу. Ще 15 людей перебувають у інфекційній лікарні з підозрою на вірус. Вимушені впровадити більш жорсткі заходи. Звертаємося до уряду, президента ввести жорсткі заходи, зокрема надзвичайний стан в Україні, із залученням правоохоронців і Нацгвардії. доручити поліції, Нацгвардії, Муніципальній інспекції посилити патрулювання на вулицях. Забезпечити цілодобове патрулювання вулиць", - заявив Марцінків.
Мер зазначив, що від сьогодні поліція міста буде штрафувати людей за порушення карантину - від 17 тис. грн для фізичних осіб і від 34 тис. грн для юридичних.
"Звертаємося до керівництва закладів: в магазини, аптеки, на ринки, допускати не більш десяти осіб, які маютьб зберігати відстань мінімум 2 метри. Закрити ринки, ми, на жаль, не можемо", - додав мер міста.
Також місцева влада звертається до Антимонопольного комітету для недопущення спекуляцій на ліках і продуктах.