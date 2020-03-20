COVID-19, а не "китайський вірус": МОЗ дав поради ЗМІ, як правильно висвітлювати інформацію про коронавірус

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах пандемії основним інструментом протидії паніці стає забезпечення безперервного доступу до правдивої та перевіреної інформації. Саме на журналістів лягає відповідальність за те, як реагуватиме населення. А отже, кожне формулювання має значення", - зазначає Голова Комітету гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Так, в рекомендаціях радиться називати вірус повною назвою - "COVID-19". Водночас рекомендується не приписувати вірус певній країні. Наприклад, не варто писати "вірус з Уханя", "китайський вірус" тощо.

Також радять писати, що люди "захворіли вірусом", а не "поширюють вірус" або "заражають інших".

Підкреслюється, що варто спиратися на наукові дослідження і офіційні заяви компетентних органів і не поширювати чутки та емоційні перебільшення.

Також МОЗ радить наголошувати на необхідності запобіжних заходів і своєчасного лікування і не фокусуватися на негативних наслідках, розповідати про загрози і страшні наслідки в деталях.

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