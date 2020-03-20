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20.03.20 12:07

Випадків захворювання на коронавірус у зоні ООС не зафіксовано: немає навіть спалахів грипу та ГРВІ, - пресцентр

Станом на 20 березня в зоні операції Об'єднаних сил не зробили жодного тесту для виявлення нового коронавірусу COVID-19 через відсутність тестів.

Випадків захворювання на коронавірус у зоні ООС не зафіксовано: немає навіть спалахів грипу та ГРВІ, - пресцентр

Про це заявив у коментарі керівник пресштабу ООС Павло Ковальчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Станом на 20 березня випадків захворювання не зафіксовано. У нас ще не робили цих тестів, очікується надходження певної кількості тестів для забезпечення потреб Об’єднаних сил. Це найближчим часом, можливо сьогодні (20 березня. - Ред.)", - розповів Ковальчук.

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Ковальчук пояснив, що кількість тестів, яка надійде в зону ООС, залежить від рішення керівництва держави.

Загалом, епідситуацію в зоні ООС медична служба оцінює як благополучну. За його словами, не зафіксовано навіть спалахів грипу та ГРВІ.

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