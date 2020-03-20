Прокуратура відкрила провадження через приховування приватною клінікою інформації про виявлення коронавірусу в пацієнта

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає Цензор.НЕТ

У прокуратурі зазначають, що згідно з інформацією, оприлюдненою в ЗМІ, киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Результат виявився позитивним, але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я.

"Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань", - йдеться в повідомленні.

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