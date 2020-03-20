Вчені виявили ще один симптом коронавірусу - порушення травлення

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, результати двох досліджень опубліковано в журналі The American Journal of Gastroenterology.

Вчені проаналізували симптоми 204 пацієнтів з коронавірусом у місті Ухань. Вони з'ясували, що майже половина скаржилася насамперед на травні розлади: діарею або повну відсутність апетиту. Іншими симптомами були нудота, блювання та болі в животі.

Згідно з дослідженням, пацієнти з травними симптомами мали більш тривалий розрив між появою перших ознак захворювання і госпіталізацією, ніж ті, хто мав респіраторні симптоми.

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При цьому автори зазначають, що виявили кілька випадків, коли у заражених коронавірусом були порушення травлення, але респіраторні симптоми так і не проявилися.



За даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 20 березня в Україні підтверджено 26 випадків COVID-19, три з них - летальні, за добу надійшло 56 підозр.