В Україні є перша людина, яка одужала після коронавірусу, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ
"Традиційно розповідаю про нашу протидії поширенню коронавірусу. Перш за все - ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців був зроблений повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він показав негативний результат. А значить - можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка видужала від коронавірусу!", - заявив він.
"Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив президент.
"Ще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
- 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
- 10 апаратів штучної вентиляції легенів;
- 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки
- 100 тис. масок підвищеної захисту для лікарів і працівників поліції;
- 400 тис. експрес-тестів;
- 10 тис. літрів дезінфекційної рідини", - додав Зеленський.
"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 тис. українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців ", - зазначив президент.
"Всіх українців, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте нерозповсюдженню вірусу, і не наражаєте на ризик ні себе, ні оточуючих", - резюмував Зеленський.