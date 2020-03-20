В Україні є перша людина, яка одужала після коронавірусу, - Зеленський. ВIДЕО

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ

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"Традиційно розповідаю про нашу протидії поширенню коронавірусу. Перш за все - ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців був зроблений повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він показав негативний результат. А значить - можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка видужала від коронавірусу!", - заявив він.

"Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити", - зазначив президент.

"Ще хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:

10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;

10 апаратів штучної вентиляції легенів;

1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки

100 тис. масок підвищеної захисту для лікарів і працівників поліції;

400 тис. експрес-тестів;

10 тис. літрів дезінфекційної рідини", - додав Зеленський.

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"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 тис. українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців ", - зазначив президент.

"Всіх українців, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте нерозповсюдженню вірусу, і не наражаєте на ризик ні себе, ні оточуючих", - резюмував Зеленський.