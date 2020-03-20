У 9 із 11 обстежених на Дніпропетровщині підозра на коронавірус не підтвердилася, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА.

За даними відомства, в однієї людини виявили грип. У 8 пацієнтів – звичайну ГРВІ. У двох діагностували коронавірус. Нині вони під наглядом лікарів, стан здоров’я – задовільний.

"У дев’яти мешканців Дніпропетровщини, яких перевіряли на коронавірус, цієї хвороби не виявили. Ще у двох діагностували COVID-19. Це подружжя, яке повернулося із Франції. Нині вони ізольовані в міській лікарні №21 Дніпра, перебувають під наглядом лікарів та отримують всю необхідну допомогу. Стан здоров’я – задовільний. Температура в нормі, ускладнень немає", – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

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В Україні – 26 підтверджених випадків COVID-19. Два з них – на Дніпропетровщині.

"Докладаємо максимальних зусиль, аби не допустити розповсюдження хвороби на Дніпропетровщині. Навчальні заклади закриті на карантин, обмежений рух громадського транспорту. За можливості, роботодавці перевели співробітників на дистанційну роботу. Лікарні – на посиленому режимі. У разі необхідності, вони готові надавати допомогу хворим на коронавірус", – додав Валерій Сердюк.

У світі – майже 250 тис. випадків захворювання на коронавірус. Понад 86 тис. людей вже одужали.