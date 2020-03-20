У найближчі 48 годин із Китаю прибудуть 10 млн високоточних тестів на коронавірус і 1 млн масок, - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:
- 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
- 10 апаратів штучної вентиляції легенів;
- 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки
- 100 тис. масок підвищеної захисту для лікарів і працівників поліції;
- 400 тис. експрес-тестів;
- 10 тис. літрів дезінфекційної рідини", - додав Зеленський.
"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 тис. українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців ", - зазначив президент.