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20.03.20 12:31

У найближчі 48 годин із Китаю прибудуть 10 млн високоточних тестів на коронавірус і 1 млн масок, - Зеленський

Україна очікує також 400 тис. експрес-тестів

У найближчі 48 годин із Китаю прибудуть 10 млн високоточних тестів на коронавірус і 1 млн масок, - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу сказати, що в найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:

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"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас. Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п'ять днів ми повернули понад 50 тис. українських громадян. На сьогодні заплановані 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців ", - зазначив президент.

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