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20.03.20 12:36

У Хмельницькому скасували пільговий проїзд у транспорті на час карантину

У Хмельницькому з 20 березня тимчасово припинено пільгові перевезення пасажирів у міському громадському транспорті загального користування незалежно від форм власності.

У Хмельницькому скасували пільговий проїзд у транспорті на час карантину

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне рішення Хмельницької міської ради.

Як наголошується на сайті міськради, таке обмеження діятиме на час всеукраїнського карантину.

"Рішення ухвалено з метою збереження життя та здоров’я хмельничан, у першу чергу людей похилого віку, які перебувають у зоні ризику захворювання на коронавірусну інфекцію. Першочергово ми маємо забезпечити довезення на робочі місця людей, які забезпечують життєдіяльність міста, а саме: медичних працівників, "надзвичайників", працівників комунальних підприємств тощо", - зазначив заступник міського голови Андрій Бондаренко.

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