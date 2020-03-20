Зеленський доручив главам ОДА та мерам збільшити кількість автобусів і маршруток у населених пунктах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.
Зеленський закликав збільшити кількість громадського транспорту в населених пунктах.
"Головам ОДА та мерам поставлено завдання максимально збільшити кількість автобусів, тролейбусів, маршруток", - сказав він.
Як повідомлялося, раніше в багатьох містах помітили порушення - люди набивалися десятками в маршрутки і не надягали захисні маски.
Міська рада Ужгорода ухвалила рішення призупинити роботу громадського транспорту з п'ятниці, 20 березня, для запобігання зараженню коронавірусною інфекцією.