Зеленський доручив главам ОДА та мерам збільшити кількість автобусів і маршруток у населених пунктах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Зеленський закликав збільшити кількість громадського транспорту в населених пунктах.

"Головам ОДА та мерам поставлено ​​завдання максимально збільшити кількість автобусів, тролейбусів, маршруток", - сказав він.

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Як повідомлялося, раніше в багатьох містах помітили порушення - люди набивалися десятками в маршрутки і не надягали захисні маски.

Міська рада Ужгорода ухвалила рішення призупинити роботу громадського транспорту з п'ятниці, 20 березня, для запобігання зараженню коронавірусною інфекцією.

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