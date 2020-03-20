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20.03.20 12:57

Сьогодні виїхали додаткові 200 маршруток на дороги Києва, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко попросив киян залишатися вдома і без особливої ​​необхідності не користуватися громадським транспортом.

Сьогодні виїхали додаткові 200 маршруток на дороги Києва, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час брифінгу.

"Сьогодні в Києві виїхали 200 додаткових маршруток. Також ми змінили маршрути, які раніше підвозили людей до метро, ​​деякі продовжили. Більшість транспорту пустили в спальні райони. Але бачимо, що люди все одно їздять багато", - підкреслив мер Києва.

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Кличко звернувся ще раз до киян з проханням залишатися вдома, якщо немає особливої ​​необхідності виходити з дому.

"Користуючись громадським транспортом, ви автоматично входите в групу ризику, яка може заразитися цією небезпечною хворобою", - додав він.

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