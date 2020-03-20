Я вмовив маму не виходити з дому, і ви попросіть своїх батьків не виходити на вулицю без крайньої необхідності, - Зеленський

Про це заявив у своєму зверненні Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Знаєте, сьогодні я зателефонував своїй мамі. Всі ці дні я дуже прошу її залишатися вдома. І всі ці дні вона не дуже слухається. Каже: "Краще мені ніхто не вибере потрібні продукти". Але, врешті-решт, мені вдалося її переконати, і мама погодилася не виходити з дому без крайньої необхідності. Друзі! Зателефонуйте своїм батькам, своїм бабусям і дідусям. Привезіть їм все необхідне. Або замовте їм онлайн-доставку продуктів і ліків. Навчіть їх і самих замовляти таку онлайн-доставку. Зробіть усе, щоб мінімізувати їхній вихід на вулицю і контакти в магазинах, банках, на пошті. Попросіть їх залишатися вдома. Не давайте вірусу шансів", - розповів президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські вчені виготовили першу партію експрес-тестів на коронавірус, - Зеленський

"Дорогі українці! Егоїзм - це побратим коронавірусу. Сьогодні ми не маємо права думати тільки про власні потреби. І не можемо допустити, щоб мільйон українців захворіли одночасно. Такого не витримає жодна медична система жодної країни. Наше спільне завдання - максимально зменшити поширення вірусу. І найкращий спосіб для цього - бути вдома. Цим ви дбаєте про найслабших, про тих, хто в зоні ризику. Залишайтеся вдома і будьте здорові, дорогі українці! Бажаю всім вам 36,6!" - закликав Зеленський.