Чоловік розбив двері тролейбуса в Києві, коли його не пустили в салон, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Інцидент стався на вулиці Московській у Печерському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік попри встановлену заборону свідомо намагався зайти до тролейбуса, де вже перебувало 10 осіб. На відмову водія продовжувати рух, порушник розбив скляні двері транспорту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині за добу на коронавірус захворіли майже 3 тис. осіб

Прибувши на місце події, правоохоронці швидко врегулювали конфліктну ситуацію та доставили правопорушника до Печерського управління поліції. Ним виявився 51-річний житель Чернігівської області. На нього склали адміністративний протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели з чоловіком роз'яснювальну бесіду.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів обмежити внутрішні залізничні, автобусні та авіаперевезення, роботу міського транспорту, а також зупинити роботу всіх метрополітенів. Міські перевезення зможуть виконуватися, якщо в маршрутці менше 10 осіб, а автобусі, тролейбусі і трамваї - менше 20 осіб.