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20.03.20 13:15

Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на луганському напрямку.

Від початку доби ворог двічі відкривав вогонь на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я.

Так, повідомляється, що російські окупаційні війська випустили 20 мін зі 120-мм мінометів по позиціях Об'єднаних сил у районі Кримського.

Противник також обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Луганське, використовуючи автоматичний гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"За наявною інформацією, один український захисник зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

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