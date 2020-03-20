Сьогодні пацієнта, який одужав від коронавірусу, виписують з лікарні, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Повторний лабораторний аналіз на коронавірус показав негативний результат, тобто інфекції не виявлено. Сьогодні пацієнта виписують з лікарні, і він може повернутися додому. За стандартами ВООЗ, людина вважається такою, що одужала та є безпечною для оточуючих, якщо два тести поспіль показують негативний результат. МОЗ закликає всіх під час карантину дотримуватися заходів безпеки. Самоізоляція - найефективніший спосіб уберегтися від інфікування", - йдеться в повідомленні.

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