НБУ найближчим часом затвердить стандартні правила "кредитних канікул" для всіх, - Рожкова

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила заступник глави Нацбанку Катерина Рожкова.

"Найближчими днями ми фіналізуємо правила пільгового користування кредитами. Це буде стосуватися всіх позичальників - і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і фізосіб", - сказала вона.

За її словами, ці підходи будуть стандартизовані.

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"Їх прийме правління і таким чином вони будуть впроваджені банками", - додала Рожкова.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Національний банк розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину.