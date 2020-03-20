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20.03.20 14:16

НБУ розраховує на фінансування дефіциту держбюджету за рахунок коштів МВФ, - Смолій

Національний банк України (НБУ) розраховує на фінансування дефіциту держбюджету, який виріс через поширення коронавірусу, за рахунок коштів Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомив глава НБУ Яків Смолій.

НБУ розраховує на фінансування дефіциту держбюджету за рахунок коштів МВФ, - Смолій

"Ми разом з урядом розраховуємо на те, що з програм МВФ більшість коштів буде направлено до державного бюджету на покриття цього дефіциту", - сказав він у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Частина з коштів МВФ буде направлена ​​на поповнення золотовалютних резервів, додав Смолій.

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Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що в останні роки Мінфін і уряд провели дуже стабільну і зважену фіскальну політику.

"Ми підходимо до кризи порівняно з низьким рівнем боргу 50% ВВП, а було 80%, і дефіцитом бюджету всього 2% ВВП, а було 10%. У кризовій ситуації немає нічого страшного, якщо розширити дефіцит до 3-4-5% ВВП", - сказав він.

Сологуб підкреслив, що помірне розширення дефіциту з фінансуванням його за рахунок коштів МВФ та інших міжнародних фінансових організацій є прийнятним.

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