НБУ розраховує на фінансування дефіциту держбюджету за рахунок коштів МВФ, - Смолій

"Ми разом з урядом розраховуємо на те, що з програм МВФ більшість коштів буде направлено до державного бюджету на покриття цього дефіциту", - сказав він у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Частина з коштів МВФ буде направлена ​​на поповнення золотовалютних резервів, додав Смолій.

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Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що в останні роки Мінфін і уряд провели дуже стабільну і зважену фіскальну політику.

"Ми підходимо до кризи порівняно з низьким рівнем боргу 50% ВВП, а було 80%, і дефіцитом бюджету всього 2% ВВП, а було 10%. У кризовій ситуації немає нічого страшного, якщо розширити дефіцит до 3-4-5% ВВП", - сказав він.

Сологуб підкреслив, що помірне розширення дефіциту з фінансуванням його за рахунок коштів МВФ та інших міжнародних фінансових організацій є прийнятним.