Україна як і раніше посідає важливе місце в порядку денному ЄС і є для нас пріоритетним партнером, - Боррель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Боррель висловив співчуття у зв'язку з тим, що через спалах коронавірусу COVID-19 він повинен був відкласти запланований на 15-17 березня візит в Україну.

"Але я дуже хочу відвідати Україну, як тільки це стане можливим, в тому числі, східну частину України, щоб побачити ситуацію на місці. Україна як і раніше посідає важливе місце в порядку денному ЄС і є для нас пріоритетним партнером", - сказав Високий представник.

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При цьому він висловив упевненість, що ЄС продовжить надавати "рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

"Я буду продовжувати взаємодіяти з українською владою і українськими партнерами на найвищому рівні", - підкреслив Боррель.

Оцінюючи діяльність нинішнього керівництва країни, Високий представник висловив думку, що при колишньому уряді процес впровадження широкої та амбітної програми реформ, яка включає в себе реалізацію Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, "просунувся добре".

"Цей прогрес також включав ефективну співпрацю з ЄС та іншими міжнародними партнерами, включаючи Міжнародний валютний фонд. Ми очікуємо, що новий уряд продемонструє аналогічну рішучість проводити ці реформи. Сюди входить боротьба з корупцією і особистою зацікавленістю в важливих секторах, таких як банківський", - позначив очікування Боррель.

При цьому він додав, що "наріжним каменем економічної стабільності та інвестицій також є і верховенство права".