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20.03.20 14:04

Зеленський звільнив із посади позаштатного радника "слугу народу" Лероса, який розкритикував підписані Єрмаком домовленості в Мінську

Президент України Володимир Зеленський звільнив нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника президента.

Зеленський звільнив із посади позаштатного радника "слугу народу" Лероса, який розкритикував підписані Єрмаком домовленості в Мінську

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №100/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Звільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов'язків Радника Президента України (поза штатом)", - йдеться в тексті указу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".

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