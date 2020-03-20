Головний санлікар Ляшко пояснив, чому не тестують безсимптомних пацієнтів: Рекомендації ВООЗ і досвід інших країн

Про це на пресбрифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз ми працюємо за таким алгоритмом. Якщо буде необхідно, ми змінимо модель тестування. Буквально нещодавно італійські медики в засобах масової інформації просили людей без симптомів не звертатися за тестуванням. Оскільки лабораторії не встигають працювати і медики не встигають проводити тести тим, хто не має симптомів, але вважає, що може бути інфікованим. Це більше потрібно для розуміння епідеміологічної ситуації", - говорить Ляшко.

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