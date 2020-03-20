Коронавірус у військового пенсіонера, госпіталізованого в Києві, не підтверджено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила служба зі зв'язків з громадськістю Командування медичних сил ЗСУ у Facebook.
"За результатами досліджень, що надійшли з Київського міського лабораторного центру, захворювання на коронавірус не підтверджено", - йдеться в повідомленні.
Стан здоров’я пацієнта задовільний. Він перебуває під постійним медичним наглядом з діагнозом пневмонія та отримує усе необхідне лікування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київському військовому госпіталі перевіряють на наявність захворювання на коронавірус COVID-19 пенсіонера Міністерства оборони України.