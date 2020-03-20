Із 23 березня в Запоріжжі скасують безкоштовний проїзд для пенсіонерів

Про це повідомив міський голова Запоріжжя Володимир Буряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій для того, щоб знизити загрозу масового захворювання людей, особливо похилого віку, і водночас дати можливість нормально добиратися на роботу і з неї тим, хто не має можливості працювати дистанційно", - зазначив Буряк.

Мер закликав запорозьких пільговиків з розумінням поставитися до цього рішення.

За його словами, міська влада також готує звернення до керівників підприємств Запоріжжя з вимогою забезпечити підвезення своїх працівників на роботу і з роботи за допомогою спеціальних рейсів, а також за можливості переглянути графіки роботи співробітників.

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