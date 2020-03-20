Санкції ЄС проти Росії допомогли запобігти подальшій ескалації на Донбасі, - Боррель

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у письмовому інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Обмежувальні заходи ЄС зіграли важливу роль в запобіганні подальшої ескалації конфлікту і спричинили втрати для Росії. Ми чітко встановили зв'язок між тривалістю економічних санкцій проти Росії і повним виконанням Мінських угод", - сказав Боррель.

При цьому він вважає, що обмежувальні заходи ЄС спричинили для Росії очевидні як економічні, так і політичні втрати, а також "допомогли збільшити витрати на інтервенцію в Україні і обмежили подальше використання військового потенціалу в Україні".

"Ми регулярно переглядаємо всі наші санкції. Їх будуть оцінювати, виходячи з подій на місцях і виходячи з очевидних змін в політиці Росії", - констатував глава європейської дипломатії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна як і раніше посідає важливе місце в порядку денному ЄС і є для нас пріоритетним партнером, - Боррель

Боррель підкреслив, що реалізація Мінських угод залишається "ключовою умовою для будь-яких істотних змін у відносинах ЄС і Росії". "ЄС готовий повернутися до більш конструктивних відносин з Росією тільки в тому випадку, якщо у вирішенні її конфлікту з Україною з'явиться явний прогрес", - нагадав він позицію ЄС.

У той же час Високий представник вказав, що у відповідь на агресію Росії проти України і незаконну анексію Кримського півострова в 2014 році ЄС узгодив рамки політики щодо Росії, що містять п'ять основних принципів. "Ці політичні рамки дають нам можливість проявити наполегливість і в той же час взаємодіяти з Росією в сферах, де є чіткі інтереси ЄС", - охарактеризував він підхід Брюсселя до Москви.

За словами Борреля, зустрічаючись з представниками російського уряду на всіх рівнях, "ми завжди говоримо, що якщо вдасться домогтися прогресу в ситуації з Україною, це відкриє шлях для більш глибокого осмислення наших відносин". "Сильна і ефективна Європа відповідає інтересам Росії. Так само, як і в наших інтересах бачити стабільну і процвітаючу Росію. Росію, яка існує в мирі з самою собою і зі своїми сусідами", - підкреслив Високий представник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС підказало Косачову, як можна зняти санкції з РФ: Припиніть окупацію і агресію, виплатіть компенсацію за збитки

Він також ще раз нагадав, що стосовно Криму ЄС дотримується чіткої позиції невизнання незаконної анексії, яка є порушенням міжнародного права.