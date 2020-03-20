Контррозвідка СБУ викрила чиновників Одеської ОДА в заволодінні 1,6 млн держкоштів. Керівнику департаменту повідомлено про підозру

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Наприкінці січня цього року оперативники спецслужби викрили факт розкрадання коштів держбюджету чиновниками одного з департаментів Одеської облдержадміністрації через комунальне підприємство.

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За попередніми даними, фігуранти привласнили майже 1,6 мільйона гривень під час проведення закупівлі товарів для потреб департаменту. За одним з епізодів протиправної діяльності фігурантів слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України керівнику департаменту Одеської облдержадміністрації. За версією досудового розслідування, посадовець причетний до заволодіння коштів, передбачених на оплату праці працівників установи. Для реалізації оборудки фігуранти використовували механізм фіктивного працевлаштування.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Викриття та блокування незаконної схеми проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.