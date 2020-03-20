Шевченківський суд розглядає справу про шахрайство броварського забудовника Мавродієва, - ЗМІ

В афері підозрюється директор ТОВ "Грассфілд" Юрій Мавродієв. Компанія, яку він очолює, веде забудову одного з ЖК у Броварах. Про це KV стало відомо з повідомлення "Правда Тут", передають Українські новини.

У повідомленні наголошується, що слідство ставить у провину Мавродієву заволодіння земельними ділянками своїх орендодавців.

За словами слідства, компанія Юрія Мавродієва ТОВ "Грассфілд" винна орендодавцям більше 73 млн гривень. Розпочавши будівництво двох багатоквартирних будинків, його компанія взяла в оренду земельні ділянки, на які згодом була проведена державна реєстрація землі.

"Таким чином, його власністю стало не тільки будівництво, а й земля", - йдеться в сюжеті.

У залі ж суду сам Мавродієв спростував цей факт. Він стверджує, що реєстрація здійснювалася не його руками.

"Я не давав жодних доручень щось робити. Ті особи продовжують приймати на сьогоднішній день гроші від покупки квартир, тільки вже на іншу юрособу. А відповідальність залишається на мені", - запевнив Мавродієв.

Однак сторона потерпілих у справі переконана: підозрюваний перевищив свої повноваження і не виконав всіх умов договору. А саме - не передав їхнім компаніям кошти і квадратні метри, прописані в документі.

Зі свого боку адвокатів Мавродієва турбувало більше те, що підозру було вручено не особисто в руки підозрюваному, а залишено в дверях квартири. Адвокати стверджували, що не обґрунтований і сам сенс підозри.

Також у ході розгляду справи один з учасників підписання договорів мав виступити в ролі свідка. Однак без попереднього схвалення суду його свідчення не були долучені до справи.

Феміда постановила: до 2 травня Юрій Мавродієв перебуватиме під домашнім арештом. Захисники ж підозрюваного розпочали підготовку апеляції.

Нагадаємо, компанія "Грассфілд" займається зведенням житлових комплексів у Броварах. Згідно з даними порталу Youcontrol кінцевими бенефіціарними власниками компанії є Віктор Григорович Страшний і Євген Вікторович Тимченко. Вони ж разом із Сергієм Георгійовичем Караванським є засновниками ТОВ. Зареєстрована "Грассфілд" у Броварах.