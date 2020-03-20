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20.03.20 15:42

Понад 25 тис. українців повернулися в Україну з Єгипту, - МЗС

Станом на 12:00 20 березня 25 237 українців повернулися на батьківщину з Єгипту.

Понад 25 тис. українців повернулися в Україну з Єгипту, - МЗС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці в мережі Facebook "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".

"2 328 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 2 909 - з Хургади. Вже в Україні усі громадяни, які перебували на карантині в готелях Шарм-ель-Шейху та Хургади - 830 людей. Вони пройшли необхідні контрольні процедури в аеропортах", - йдеться в повідомленні.

Також 11 людей, які перебували в Єгипті з нетуристичною метою, сьогодні повернулися в Україну за сприяння посольства України в Єгипті.

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Підкреслюється, що посольство України в Єгипті продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп. За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки людей, яким треба допомогти повернутися в Україну.

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