"Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у мережі Facebook нардепа Лероса.
"Бачу що Єрмак прочитав моє інтерв'ю)))", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.
В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".
20 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника президента.