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20.03.20 15:30

"Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади свого позаштатного радника, відреагував на своє звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис у мережі Facebook нардепа Лероса.

"Бачу що Єрмак прочитав моє інтерв'ю)))", - йдеться в повідомленні.

Бачу, що Єрмак прочитав моє інтервю, - слуга народу Лерос про звільнення 01

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Пізніше кілька депутатів фракції "Слуга народу", серед яких був Гео Лерос, просили Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ нардеп Лерос розкритикував підписані главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком протоколи про створення Консультативної ради з "представниками Донбасу".

20 березня Президент України Володимир Зеленський звільнив нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса з посади позаштатного радника президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос

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