16 днів ФДМ не може виконати постанову Кабміну про зміну керівництва "Центренерго": ось де б Зеленському відпрацювати надзвичайний стан, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Щоб Володимир Зеленський добре оцінив, наскільки він здатний управляти Україною в режимі надзвичайного стану, рекомендую президентові перевірити свої сили для початку ввівши надзвичайний стан на держпідприємстві "Центренерго" і в Окружному адміністративному суді Києва", - розповів він.

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"Ви будете сміятися, адже 4 березня Кабмін опублікував постанову про зміну директора на "Центренерго", але досі у Фонду державного майна не виходить виконати це рішення. Третя спроба виконати рішення уряду сталася 19 березня, і теж невдало. 16 днів минуло, а директора поміняти на одному з тисяч держпідприємств, виявляється, не така проста справа. Суди забороняють ФДМ міняти директора підлеглого ФДМ підприємства, члени наглядової ради мають свою думку, загалом, наступного тижня спробують ще раз. Президент Зеленський, звичайно, в курсі, що на "Центренерго" як і раніше людина Ігоря Коломойського керує, а президент, як відомо, дуже незалежна від олігархів людина, дуже самостійна. Просто руки не доходять зайнятися цим питанням. Криза, епідемія ... от би де відпрацювати надзвичайний стан, ось би руку набити - спробувати хоча б директора поміняти на найбільшій державній енергокомпанії", - резюмував Бутусов.