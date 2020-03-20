Банкам заборонили обмежувати виплату депозитів, - НБУ

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми заборонили банкам вводити будь-які обмеження (щодо депозитів - ред.), термін яких закінчився. Тобто, якщо у вас закінчився депозит, можете робити з ним все що завгодно: продовжити, зняти", - сказав Смолій.

Також Смолій зазначив, що НБУ не буде запроваджувати обмеження на роботу банківської системи.

Читайте також: НБУ найближчим часом затвердить стандартні правила "кредитних канікул" для всіх, - Рожкова

Як повідомлялось, за підсумками першого місяця 2020 року збереглася тенденція зростання суми вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на 1 лютого 2020 року фізособи (у т.ч. фізичні особи - підприємці) тримали в банках 487,3 млрд грн, що на 12,8 млрд грн більше, ніж на початок січня 2020 року. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2020 року: вклади у національній валюті – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за місяць); вклади в іноземній валюті – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за місяць).