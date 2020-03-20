У Черкасах можуть ввести пропуски на громадський транспорт в разі поширення коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Прочерк".

За словами Бондаренка, в разі спалаху коронавірусу, громадський транспорт в Черкасах, можливо, доведеться зупинити, однак міськрада не хоче викликати транспортний колапс у місті.

"Але ми його не будемо зупиняти, доки не забезпечимо підвозом працівників стратегічних підприємств... Розробляються спеціальні маршрути, щоб забезпечити доїздом на роботу в першу чергу лікарів, забезпечити працівників аптек, теплокомуненерго, "Азоту", "Черкаської ТЕЦ", інших стратегічних підприємств", - пояснив він.

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Мер додав, що одним з можливих обмежень розглядається введення пропусків на громадський транспорт. Планується, що громадський транспорт буде працювати без змін, проте в автобуси і тролейбуси будуть пропускати тільки за посвідченнями і перепустками, виданими міськрадою.