Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві

Про це сказано на сторінці медустанови в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Висловлюємо щиру подяку Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову за такі необхідні респіратори! Тепер у нас більше наснаги і сил працювати!", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі Разумкова уточнили, що йдеться про медичні маски і маски респіраторного типу FFP2 на суму близько 30 тис. грн.
Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня визначена однією з 7 столичних баз для госпіталізації осіб, які відповідають визначенню випадку COVID-19.