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20.03.20 16:12

Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков передав Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні респіратори.

Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві

Про це сказано на сторінці медустанови в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлюємо щиру подяку Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову за такі необхідні респіратори! Тепер у нас більше наснаги і сил працювати!", - сказано в повідомленні.

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Разумков передав маски і респіратори дитячій інфекційній лікарні в Києві 01

У пресслужбі Разумкова уточнили, що йдеться про медичні маски і маски респіраторного типу FFP2 на суму близько 30 тис. грн.

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня визначена однією з 7 столичних баз для госпіталізації осіб, які відповідають визначенню випадку COVID-19.

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