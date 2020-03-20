МОЗ і Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Ця домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень і робочих місць.

Ця опція буде доступна в містах, де працює сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя і Вінниця.

"МОЗ України вдячний Uber за проявлену соціальну відповідальність і закликає інші транспортні послуги приєднатися до ініціативи і допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя", - підсумували в міністерстві.

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