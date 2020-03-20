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20.03.20 16:37

Від початку року на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, - Офіс генпрокурора

За фактом загибелі військовослужбовця Збройних Сил України поблизу міста Попасне Луганської області прокуратура Луганської області зареєструвала кримінальне провадження за ч.3 ст. 258 КК України. Досудове розслідування здійснює 3 управління ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях, процесуальне керівництво - управління нагляду щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, обласної прокуратури.

Від початку року на Донбасі загинув 41 український військовослужбовець, - Офіс генпрокурора

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", вчора військовослужбовець зазнав смертельного вогнепального поранення внаслідок пострілу снайпера незаконних збройних формувань РФ.

За даними Офісу генерального прокурора, від початку року внаслідок збройної агресії РФ на Донбасі динаміка невтішна: загинув 41 український військовослужбовець, 182 - поранено. За відповідний період минулого року бойові втрати становили 34 людини, поранених було 222.

Як повідомили "Цензор.НЕТ" в ОГП, в першому кварталі минулого року в Донецькій області було вбито 26 військовослужбовців і один цивільний, поранено - 144 і 3 цивільних. Цього року вбито 29 військовослужбовців, поранено 125 військовослужбовців і один цивільний.

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У Луганській області, торік - 7 осіб убито, поранено - 75, цьогоріч - загинуло вже 12 осіб, поранено - 57.

Всі кримінальні провадження за цими фактами перебувають під контролем Офісу генерального прокурора.

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