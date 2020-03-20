Мечеті в Мецці і Медині закрилися вперше за століття через коронавірус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Al Arabia.

Про закриття мечетей оголосив офіційний представник Головного управління у справах двох мечетей Хані бен Хосні Хейдар.

"Органи влади, служби безпеки та охорони здоров'я вирішили припинити присутність людей і молитву в зовнішніх дворах Великої мечеті в Мецці і мечеті Пророка в Медині, починаючи з п'ятниці 20 березня, в рамках заходів обережності і запобігання поширенню коронавірусу", - сказано в його заяві.

За останніми даними, в Саудівській Аравії на COVID-19 захворіло 274 людини. Королівство повністю закрило свої зовнішні кордони для всіх іноземців, зокрема паломників, які мали намір здійснити умру - мале паломництво, яке можливе не тільки в місяць хаджу.

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Більшість мечетей у всьому світі закрито через загрозу поширення вірусу нового типу. Деякі мусульмани виходять на молитви поруч зі своїми будинками або поруч із закритими мечетями.