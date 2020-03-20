Від грипу і пневмонії в Україні в січні померла 621 особа, - Держстат

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Державну службу статистики.

Загалом, за її даними, в січні захворювання органів дихання стали причиною смерті 1203 осіб.

При цьому від туберкульозу в січні померло 309 ос., від захворювання, викликаного ВІЛ, - 295.

Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 7040 осіб.

Читайте також: На окупованій території Донеччини від свинячого грипу померли 40 осіб, - представник омбудсмена Лисянський

Як повідомлялося, кількість летальних випадків внаслідок пневмонії в Україні впродовж 2018 року зросло на 23,87% порівняно з 2017 роком - до 6101. Зокрема, було зареєстровано 36 смертей від гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів, 13 - від грипу, 23 - від вірусної пневмонії, 919 - від бактеріальних пневмоній, а також 5095 - від пневмоній, збудник яких не було уточнено.

Загалом у 2018 році було зареєстровано 13006 смертей від усіх хвороб органів дихання. Всього в 2018 році в Україні було зареєстровано 587 665 випадків смерті.

За даними Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ), в епідсезоні 2018-2019 рр. було зареєстровано 64 лабораторно підтверджені летальні випадки від грипу, зокрема від грипу померло 12 дітей до 17 років.