"Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Взагалі я вважаю, що візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості. Тому що коли ти впевнений в тому, що в тебе все там добре і все нормально, ти не їздиш туди регулярно, щоб своєю особистою присутністю "надихати" і вирішувати якісь проблеми. Те, що він постійно туди навідується, то це ознака того, що є невпевненість, потрібно ще комусь щось доводити. І вони це роблять", – сказав Кулеба.

За його словами, МЗС має сталі заходи реагування на візити Путіна до Криму

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"Ми рефлексуємо, висловлюємо протест, інформуємо партнерів. По суті це все накопичення такої юридичної бази для підтвердження подальшої позиції", – зазначив Кулеба.

Нагадуємо, 18 березня 2020 г. - в шосту річницю окупації Криму президент РФ Путін прибув до Севастополя, де провів низку заходів.