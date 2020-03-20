"Візити Путіна до Криму - це ознака невпевненості", - глава МЗС України Кулеба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Взагалі я вважаю, що візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості. Тому що коли ти впевнений в тому, що в тебе все там добре і все нормально, ти не їздиш туди регулярно, щоб своєю особистою присутністю "надихати" і вирішувати якісь проблеми. Те, що він постійно туди навідується, то це ознака того, що є невпевненість, потрібно ще комусь щось доводити. І вони це роблять", – сказав Кулеба.
За його словами, МЗС має сталі заходи реагування на візити Путіна до Криму
"Ми рефлексуємо, висловлюємо протест, інформуємо партнерів. По суті це все накопичення такої юридичної бази для підтвердження подальшої позиції", – зазначив Кулеба.
Нагадуємо, 18 березня 2020 г. - в шосту річницю окупації Криму президент РФ Путін прибув до Севастополя, де провів низку заходів.