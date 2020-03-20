Жінка, яка померла від коронавірусу в Івано-Франківську, раніше ходила на роботу і в поліклініку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Приміщення поліклініки дезінфікують, а підприємство - закрите на карантин.

В Івано-Франківську намагаються розшукати та ізолювати всіх, хто контактував із 56-річною жінкою.

Увесь медперсонал, з яким вона контактувала під час відвідування поліклініки та їхні родичі - відправлені на самоізоляцію. Приміщення поліклініки, кабінет та коридори, дезинфікують.

Жінка працювала на одному з підприємств у місті. Там зокрема виробляють сухий яєчний порошок. Зараз воно закрите на карантин. Ким саме вона там працювала і чи мала доступ безпосередньо до готової продукції, наразі невідомо.

Читайте також: В Івано-Франківську облаштують окреме місце для поховання померлих від коронавірусу

Крім того, до спеціального боксу госпіталізували її чоловіка як контактного. Хоча жодних симптомів коронавірусу у нього наразі немає. Медики припускають, жінка могла підхопити вірус саме від нього, бо чоловік нещодавно повернувся додому із Чехії

"Також відібраний мазок у можливо контактного сина. І сьогодні відправлені до вірусологічної лабораторії Києва", - розповів директор Івано-Франківського обласного лабораторного центру Роман Савчук.

Похована жінка буде із дотриманням усіх вимог епідеміологічної безпеки.

Жінка, інфікована коронавірусів COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. З підозрою на коронавірус госпіталізували 15 городян. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить ввести в Україні надзвичайний стан.