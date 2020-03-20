Жінка, яка померла від коронавірусу в Івано-Франківську, раніше ходила на роботу і в поліклініку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Приміщення поліклініки дезінфікують, а підприємство - закрите на карантин.
В Івано-Франківську намагаються розшукати та ізолювати всіх, хто контактував із 56-річною жінкою.
Увесь медперсонал, з яким вона контактувала під час відвідування поліклініки та їхні родичі - відправлені на самоізоляцію. Приміщення поліклініки, кабінет та коридори, дезинфікують.
Жінка працювала на одному з підприємств у місті. Там зокрема виробляють сухий яєчний порошок. Зараз воно закрите на карантин. Ким саме вона там працювала і чи мала доступ безпосередньо до готової продукції, наразі невідомо.
Крім того, до спеціального боксу госпіталізували її чоловіка як контактного. Хоча жодних симптомів коронавірусу у нього наразі немає. Медики припускають, жінка могла підхопити вірус саме від нього, бо чоловік нещодавно повернувся додому із Чехії
"Також відібраний мазок у можливо контактного сина. І сьогодні відправлені до вірусологічної лабораторії Києва", - розповів директор Івано-Франківського обласного лабораторного центру Роман Савчук.
Похована жінка буде із дотриманням усіх вимог епідеміологічної безпеки.
Жінка, інфікована коронавірусів COVID-19, померла в Івано-Франківську 19 березня. З підозрою на коронавірус госпіталізували 15 городян. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків просить ввести в Україні надзвичайний стан.