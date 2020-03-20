"Економіку не можна врегулювати кримінальними справами і штрафами! Вони думають, що за замовчуванням все розсмокчеться. Не розсмокчеться", - Філатов про політику центральної влади під час карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Філатов зазначив: Спочатку вони кладуть на лопатки держбюджет, валять промвиробництво, руйнують систему держуправління і грають у піраміду ОВДП. Потім вони грабують місцеві бюджети. Потім світ накриває пандемія і вони гарячково починають шукати вихід.

У результаті, їхній управлінський геній народжує три химери:

Бездумно скопіювати чужий досвід. Виділити на всю країну всього 100 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом, коли тільки Дніпро виділив 98, Кривий Ріг - 60, Вінниця - 50 тощо. Дограбувати місцеві бюджети на користь олігархів, придумавши для них податкові пільги і скасування сплати земельного податку, що йде в місцеві бюджети".

Він продовжив: "Простий приклад. Ці клоуни кажуть, що в громадському транспорті не можна їздити більше, ніж по 10 осіб. Мовляв, так роблять у всьому світі. Так, так роблять у всьому світі. Але вам, ідіотам, потрібно було думати про те, що в усьому світі держава в пандемію дає в громадський транспорт субвенції. Допомагає приватним перевізникам, закуповує для них пальне. Вони возитимуть і повітря, якщо ви тільки покриєте їхні витрати. Як це роблять і в Китаї, і в Німеччині. Не можна просто адміністративними методами закрити проблему.

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Це так не працює! Економіку не можна врегулювати кримінальними справами і штрафами!!! Вони думають, що за замовчуванням все розсмокчеться. Не розсмокчеться. Більш того, їхні "податкові пільги" вилучили з бюджетів міст (які і так несуть основні витрати на боротьбу з епідемією) на користь олігархів: Київ - мінус мільярд, Дніпро - мінус 300 мільйонів, Кривий Ріг - мінус 250 мільйонів, Кам'янське - мінус 100" .

"І останнє запитання. Особисте. Володимире Олександровичу, ви потурбувалися про те, щоб великий бізнес не постраждав. І це правильно. Великий бізнес обіцяв допомагати. Все вірно. Скажіть, де я можу отримати в Ігоря Валерійовича хоча б декілька талонів на дизельне пальне для міського транспорту? Інших мерів це питання теж цікавить", - резюмував Філатов.