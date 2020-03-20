Католицька церква дозволила відпускати хворим на коронавірус гріхи на відстані

У п'ятницю, 20 березня, Ватикан опублікував відповідний декрет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
Для того, щоб отримати прощення гріхів, потрібно прочитати певну кількість молитов або взяти участь у важливих богослужіннях онлайн.
Ті, хто молиться за благополуччя медиків, також зобов'язані читати Біблію "не менше півгодини".
Указ Ватикану було видано наступного дня після того, як Італія обігнала Китай за найбільшою кількістю смертей від коронавірусу. Від COVID-19 там померло 3400 осіб, загалом інфіковано понад 41 тисячу громадян. Один випадок зараження підтверджено на території Ватикану.