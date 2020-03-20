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20.03.20 18:51

Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено у Львові, - Садовий

70-річний львів'янин тиждень тому повернувся додому з Німеччини. Зараз чоловіка госпіталізовано.

Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено у Львові, - Садовий

Про це повідомив у Telegram-каналі мера Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас є перший підтверджений випадок захворювання коронавірусом у Львові (житель Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини)", - написав він.

Садовий зазначив, що отримав інформацію від головлікаря інфекційної лікарні. Результат аналізу підтвердили 2 приватні лабораторії - у Львові і в Києві.

"Хворого госпіталізують в інфекційну лікарню. Інформацію передали правоохоронним органам для подальшого реагування", - зазначив Садовий.

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Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено у Львові, - Садовий 01

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