Перший випадок захворювання коронавірусом підтверджено у Львові, - Садовий

Про це повідомив у Telegram-каналі мера Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас є перший підтверджений випадок захворювання коронавірусом у Львові (житель Львова, 1950 р.н. 13 березня повернувся з Німеччини)", - написав він.
Садовий зазначив, що отримав інформацію від головлікаря інфекційної лікарні. Результат аналізу підтвердили 2 приватні лабораторії - у Львові і в Києві.
"Хворого госпіталізують в інфекційну лікарню. Інформацію передали правоохоронним органам для подальшого реагування", - зазначив Садовий.