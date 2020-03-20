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20.03.20 18:59

Трьох українських воїнів поранено від початку доби 20 березня, ворог порушив перемир'я 8 разів, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Трьох українських воїнів поранено від початку доби 20 березня, ворог порушив перемир'я 8 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

Підрозділи Об'єднаних сил, які тримають оборону, використовували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Сьогодні, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх було евакуйовано у військово-медичний заклад, де лікарі оперативно надали належну медичну допомогу".

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