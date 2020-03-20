Трьох українських воїнів поранено від початку доби 20 березня, ворог порушив перемир'я 8 разів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Три обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік Мар'їнки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч із Новотроїцьким - з мінометів калібру 82 мм - 20 хв, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Широкиного - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

поблизу Кримського - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін;

неподалік Луганського - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Хутір Вільний - зі стрілецької зброї;

поблизу Новгородського - з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Новотошківським - з 82-мм мінометів - 10 мін.

Підрозділи Об'єднаних сил, які тримають оборону, використовували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Сьогодні, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх було евакуйовано у військово-медичний заклад, де лікарі оперативно надали належну медичну допомогу".

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