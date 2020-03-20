Кабмін встановив режим НС у Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Відповідні рішення раніше були прийняті регіональними комісіями з питань ТЕБ ​​та НС у зв'язку з фіксуванням випадків захворювання коронавірусною інфекцією.

Жодних нових обмежень поки не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19", - сказано в повідомленні.

Головам відповідних адміністрацій дав доручення забезпечити координацію заходів щодо запобігання розповсюдженню на території областей гострої респіраторної хвороби. А також щодня надавати МОЗ інформацію про їх перебіг.