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20.03.20 19:59

Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для запобігання коронавірусу, - Шмигаль

Спрощений порядок закупівель діятиме до 19 квітня.

Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для запобігання коронавірусу, - Шмигаль

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів ввечері 20 березня. Глава уряду Денис Шмигаль повідомив про нього у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Постановою визначено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами COVID-19, в умовах нагальності здійснюються без проведення тендерів, з обов’язковим оприлюдненням в електронній системі усієї інформації про проведену закупівлю (ціну, обсяг тощо)", - сказано в повідомленні.

Завдяки цьому бюджетні кошти будуть витрачатися прозоро та контрольовано, тому що договір про закупівлю разом з усіма додатками треба буде завантажити в електронну систему. 

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"Такий порядок здійснення закупівель дозволить оперативно забезпечити всім необхідним заклади охорони здоров’я, а також установи, заклади та підприємства інших центральних органів виконавчої влади, що долучені до заходів щодо запобігання поширенню COVID-19", — написал Шмыгаль.

Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для запобігання коронавірусу, - Шмигаль 01
Уряд спростив порядок закупівель товарів, робіт та послуг для запобігання коронавірусу, - Шмигаль 02

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