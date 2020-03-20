"Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху", - у новому випуску "Свободи Слова Савіка Шустера" обговорять ситуацію з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф. Рузвельт)
Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі "Україна" і в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Ігор Уманський, Міністр фінансів України;
Віктор Ляшко, заступник Міністра охорони здоров'я України;
Юлія Ковалів, заступник Голови Офісу президента України;
Катерина Рожкова, Заступник Голови Національного банку України;
Віталій Кличко, Мер Києва;
Андрій Садовий, Міський голова Львова;
Геннадій Труханов, Мер Одеси;
Борис Філатов, Мер Дніпра;
Олександр Данилюк, Міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019)
Борис Марков, Генеральний директор мережі магазинів АТБ;
Томаш Фіала, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital;
Дмитро Феліксов, Співвласник компанії Concert.ua;
Дмитро Федотенков, Власник мережі ресторанів "Tarantino family";
Сергій Кравець, Генеральний директор компанії Tickets.UA.
Вони говорять, а вирішує народ.