Глава податкової пояснив, які зміни чекають на бізнес під час карантину. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в його відеоблозі на YouTube.

Зокрема, за словами глави ДПС, в результаті прийнятих законів на два місяці, а саме на березень і квітень, було звільнено фізичних осіб-підприємців (ФОП) на всіх системах оподаткування, самозайнятих осіб, а також членів фермерських господарств від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Разом з тим, як повідомив Сергій Верланов, обов'язок платити ЄСВ та ПДФО за працівників, які працюють на фізичних осіб-підприємців, - зберігається. "ФОП не платить ЄСВ за себе, а за людей, які на нього працюють, - платить", - заявив він.

Сергій Верланов підкреслив, що не потрібно подавати якусь спеціальну заяву, щоб звільнитися від обов'язку сплати ЄСВ, адже "це робиться автоматично". Також, за його словами, на період карантину буде зараховуватися страховий стаж з розрахунку мінімальної суми ЄСВ навіть без його сплати. "Якщо фізична особа-підприємець хоче оплатити більше, то закон не забороняє цього робити", - підкреслив він.

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Також глава податкової роз'яснив, що робити тим платникам, які завбачливо оплатили ЄСВ наперед. За його словами, вказані суми, тобто за березень і за квітень, означатимуть переплату, і ця переплата зараховується автоматично відповідно до поданої платником декларації в наступних періодах. "Також це можна буде зробити за заявою. У будь-якому разі, ці кошти не пропадуть, вони будуть зараховані", - зазначив Сергій Верланов.

До того ж глава податкової розповів, що відповідно до прийнятих змін програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО) будуть введені в дію з 1 серпня. Їх можна буде використовувати поряд із класичними РРО.

"Так звана загальна фіскалізація для фізичних осіб-підприємців планувалася в два етапи, тобто спочатку вона впроваджується для так званих ризикових груп. Це - торгівля в інтернеті, торгівля ювелірними виробами, діяльність туристичних агентств тощо. Для цієї категорії фізичних осіб-підприємців обов'язково фіскалізація із застосуванням, в тому числі, програмних РРО, передбачається тепер з 1 січня 2021, а загальна фіскалізація для ФОП 2, 3 і 4 груп буде введена з 1 квітня 2021", - заявив голова ДПС.

Крім того, Сергій Верланов торкнувся питання декларування доходів фізичних осіб. За словами голови податкової, термін подачі декларацій було посунуто з 1 травня на 1 липня. "Не треба в цей час іти в ЦОПи (Центри обслуговування платників - ред.), нести свою декларацію, наражатися на небезпеку. Є час підготуватися і подати її до 1 липня, в тому числі через наш Електронний кабінет", - повідомив він.

У своєму відеоблозі Сергій Верланов також розповів, що згідно з ухваленим Верховною Радою закону було запроваджено мораторій на всі перевірки, які проводить Державна податкова служба, в період з 18 березня по 31 травня 2020 року.

"Загальне правило - в цей час документальних та фактичних перевірок не буде. Щодо тих перевірок, які встигли закінчитися до 18 березня, процедури оскарження будуть проводитися в порядку, визначеному чинним законодавством. Інші перевірки починатися не будуть. Також Державна податкова служба до 30 березня на своєму сайті оприлюднить новий план-графік перевірок, і всі, хто був в плані на цей період, в який було введено мораторій, будуть посунуті відповідно на наступні періоди", - заявив голова ДПС.

У свою чергу, як повідомив Сергій Верланов, закон не заборонив проведення камеральних перевірок та документальних перевірок з податку на додану вартість.

"Це дуже важливо для одержувачів ПДВ, для великих підприємств, на яких працює багато людей, які мають отримувати зарплату. Державна податкова служба буде підтримувати всіх українців, український і міжнародний бізнес, який працює в Україні, зберігає свої робочі місця. Тому ця можливість для нас залишилася. Ми будемо працювати разом з бізнесом для того, щоб всі отримали відшкодування ПДВ у визначений законом термін", - підсумував він.

Повну версію відео, в якому Сергій Верланов роз'яснює зміни для платників податків на період карантину, можна переглянути нижче.

Нагадаємо, раніше Державна податкова служба України представила серію відеоуроків про те, як користуватися електронними сервісами. Так, перший відеоурок присвячено заповненню декларації про майновий стан і доходи громадян.