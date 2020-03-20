Потрібно тільки 3 ваші особисті розпорядження, - українці, які застрягли на Шрі-Ланці, звернулися до Зеленського (оновлено)

Звернення до президента опублікувала у Фейсбуці Юлія Ганюк, інформує Цензор.НЕТ. Вона нагадала, що Володимир Зеленський 18 березня обіцяв, що українці вже цього дня повернуться додому зі Шрі-Ланки.

"На острові зараз перебуває близько 700 українських туристів, які придбали пакетні тури у туристичних операторів або прилетіли самостійно, серед яких також чимало маленьких дітей та осіб літнього віку. Ми розсіяні по різних готелях і в багатьох із нас вже закінчилися терміни путівок. Ми виживаємо за свій рахунок, а оскільки ми не розраховували на такий форс-мажор, то і грошей у багатьох із нас практично не залишилося", - написала вона.

Ганюк зазначила, що українці на Шрі-Ланці співпрацюють із Посольством України в Індії, сформували списки "застряглих", згуртовані і готові оперативно й активно допомагати повернути їх додому.

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"Ситуація вимагає лише трьох ваших особистих розпоряджень, щоб дозволити 3-4 літакам перетнути кордони України і Шрі-Ланки і витягнути нас звідси, оскільки регулярні рейси було скасовано через Ваше рішення", - вважає українка.

За словами Ганюк, на острові щодня погіршується епідеміологічна ситуація і ситуація з безпекою.

"Сьогодні, 20 березня, з 18.00 на Шрі-Ланці ввели комендантську годину, яка триватиме до понеділка, 23 березня, 06.00 ранку. Це чіткий сигнал діяти негайно!" - зазначила вона.

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Через 3,5 години після публікації звернення Ганюк написала, що з ними вийшов на зв'язок представник МЗС.

"З нами вже зв'язалися з МЗС, погоджуємо дату вильоту", - написала вона.



