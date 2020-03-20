Третій випадок зараження коронавірусом підтверджено в Київській області

Про це тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно стало відомо про третій підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Київській області. Прошу всіх дотримуватися суворого карантину та не піддаватися паніці", - написав Володін.
Він додав, що сьогодні представники Київської ОДА побували у Києво-Святошинській центральній районній лікарні, що у Боярці.
"Впевнилися, що умови роботи там нормальні. Приміщення має нове обладнання. Засобами індивідуального захисту та розчином для дезінфекції медперсонал, на перший час, забезпечений.
Нові надходження будуть найближчим часом, про що повідомлю додатково", - зазначив Володін.
За його словами, питання із доставлення медиків у лікарню в області також вирішили.
Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, в Україні зафіксовано 26 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні. Коронавірусна хвороба зафіксована: Чернівецька область - 15 випадків (1 летальний); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 2 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний); м. Київ - 3 випадки.