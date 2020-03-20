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20.03.20 21:15

Два нові випадки коронавірусу зафіксовано на 20:00 20 березня. Всього підтверджено 29 випадків, - ЦГЗ

Кількість інфікованих коронавірусом 20 березня збільшилася до 29 осіб.

Два нові випадки коронавірусу зафіксовано на 20:00 20 березня. Всього підтверджено 29 випадків, - ЦГЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці Центру громадського здоров'я.

У повідомленні зазначається: "Підтверджено 29 випадків COVID-19, станом на 20:00 20 березня.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (3), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (1) області та м.Київ (2).

Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:
Чернівецька - 5;
Дніпропетровська - 2;
Житомирська - 1;
Харківська - (1);
Львівська - (1);
м. Київ - 1.

Всього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 750-ти зразків. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб".

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