Два нові випадки коронавірусу зафіксовано на 20:00 20 березня. Всього підтверджено 29 випадків, - ЦГЗ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці Центру громадського здоров'я.
У повідомленні зазначається: "Підтверджено 29 випадків COVID-19, станом на 20:00 20 березня.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (3), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (1) області та м.Київ (2).
Також дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:
Чернівецька - 5;
Дніпропетровська - 2;
Житомирська - 1;
Харківська - (1);
Львівська - (1);
м. Київ - 1.
Всього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України досліджувала понад 750-ти зразків. Лабораторії досліджують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб".